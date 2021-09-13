Россиянин Медведев обыграл Джоковича в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее серба Новака Джоковича и выиграл US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче Медведев одержал победу в трех сетах 6:4, 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 17 минут.

Для 25-летнего россиянина это первая в карьере победа в турнирах серии «Большого шлема». До этого он дважды выходил в финалы мэйджоров, но оба раза проигрывал: на US Open-2019 — испанцу Рафаэлю Надалю, на Australian Open-2021 — Джоковичу.

В полуфинале турнира Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, Джокович победил немца Александра Зверева.

Медведев завоевал 13-й титул в карьере. Он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, первая строчка за Джоковичем.

