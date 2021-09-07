Теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Результаты доступны на сайте соревнований.

В четвертьфинале турнира спортсмен оказался сильнее представителя Нидерландов Ботика ван де Зандшульпа. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу россиянина.

Медведев в третий раз подряд вышел в 1/2 финала US Open. За право оказаться в решающей стадии турнира он сыграет с победителем противостояния между канадцем Феликсом Оже-Альяссом и итальянцем Карлосом Алькарасом.

В прошлом сезоне Медведев вылетел из полуфинала Открытого чемпионата США (US Open), уступив австрийцу Доминику Тиму. Еще годом ранее он дошел до финала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.