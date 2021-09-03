Медведев пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Россиянин Даниил Медведев переиграл испанца Пабло Андухара на Открытом чемпионате США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский теннисист оказался сильнее оппонента в трех сетах (6:0, 6:4, 6:3). Матч продлился 1 час и 44 минуты. Победа над Андухаром позволила отечественному спортсмену пробиться в 1/8 финала турнира.

В следующем раунде Медведев столкнется с победителем противостояния австралийца Алексея Попырина и Дэниела Эванса из США. В рамках турнира россиянин переиграл француза Ришара Гаске и немца Доминика Кепфера.

Медведев — вторая ракетка мира согласно рейтингу Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). На счету отечественного спортсмена 12 побед в турнирах ATP.