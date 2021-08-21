Теннисист Медведев проиграл Рублеву и вылетел с турнира серии «Мастерс»

Теннисист Андрей Рублев победил Даниила Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев уступил соотечественнику Андрею Рублеву и вылетел с турнира серии «Мастерс». Результаты доступны на сайте соревнований.

Встреча 1/2 финала прошла в американском Цинциннати и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Рублева. Медведев впервые в карьере проиграл сопернику.

В решающей встрече Рублев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым, представляющим Германию. Матч пройдет 22 августа.

На счету 25-летнего Медведева — десять титулов в карьере в одиночном разряде и два финала в турнирах серии «Большого шлема». В активе 23-летнего Рублева — восемь титулов, а также олимпийское золото Игр в Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой.

