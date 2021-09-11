Стал известен соперник Даниила Медведева в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США (US Open). Соперник стал известен на сайте соревнований.

В полуфинале Джокович оказался сильнее немца Александра Зверева. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу серба. Финал пройдет 12 сентября.

Медведев в полуфинале US Open обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Российский теннисист вышел во второй финал турнира, первый был в 2019 году и третий — на турнирах «Большого шлема». Оба предыдущих финала он проиграл.

В прошлом сезоне Медведев вылетел из полуфинала US Open, уступив австрийцу Доминику Тиму. Еще годом ранее он дошел до финала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.