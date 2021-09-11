Теннисист Медведев вышел во второй финал US Open

Российский теннисист Медведев обыграл Оже-Альяссима и вышел во второй финал US Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Об этом пишет Sports.ru.

Российский теннисист вышел во второй финал турнира, первый был в 2019 году и третий – на турнирах «Большого шлема». Оба предыдущих финала он проиграл.

7 сентября Медведев обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандшульпа. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу россиянина.

В прошлом сезоне Медведев вылетел из полуфинала Открытого чемпионата США (US Open), уступив австрийцу Доминику Тиму. Еще годом ранее он дошел до финала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.