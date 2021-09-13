Джокович обратился к победившему его в финале US Open Медведеву

Первая ракетка мира Джокович обратился к россиянину Медведеву после поражения на US Open

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву после поражения в финале Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает Чемпионат.

«Во-первых, хочу поздравить тебя, Даниил. Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если есть тот, кто заслужил победу, — это ты. Прекрасная работа. Поздравляю твою замечательную команду, с которой мы отлично ладим. Желаю вам много новых турниров «Большого шлема». Уверен, ты ещё будешь стоять на этой сцене в будущем», — сказал Джокович после матча.

Спортсмен добавил, что его сердце наполнено радостью, несмотря на поражение. Он поблагодарил своих болельщиков, отметив, что поддержка тронула его до глубины души.

Ранее Медведев высказался о победе над Джоковичем, назвав соперника величайшим теннисистом в истории. Трансляция церемонии награждения, во время которой Медведев выступил с речью, велась на телеканале Eurosport.

«Я никогда никому этого не говорил, но скажу это прямо сейчас. Для меня ты — величайший теннисист всех времен», — сказал Медведев, обращаясь к Джоковичу. Кроме того, он поблагодарил семью, близких, а также болельщиков за поддержку во время турнира.

Ранее 13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема».