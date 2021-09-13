Медведев оценил поведение мешавших ему во время финала US Open американцев

Теннисист Даниил Медведев заявил, что фанаты мешали ему во время финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поведение американских болельщиков во время финала турнира Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводятся на YouTube-канале US Open Tennis Championships.

Спортсмен заявил, что фанаты мешали ему, из-за чего он допустил несколько двойных ошибок. При этом он отметил, что ему удалось сохранять концентрацию, несмотря на давящую атмосферу. Медведев оценил поведение зрителей, посчитав, что они ждали победы их любимца, серба Новака Джоковича.

13 сентября Медведев одержал победу над Джоковичем в финале US Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4. После победы россиянин заявил, что победить ему помогли фанаты. Таким образом, он сделал отсылку к конфликту с американскими болельщиками, случившемуся во время US Open-2019.

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя поведение болельщиков, назвал американцев очень шумным народом. Он заявил, что удивился такой сильной поддержке Джоковича, так как тот не раз негативно высказывался об американской публике.