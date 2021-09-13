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Джоковича наказали за поведение в финале US Open

Джокович оштрафован на 5 тысяч долларов по итогам финала US Open за неспортивное поведение
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Фото: Paul Zimmer / globallookpress.com

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович по итогам финала Открытого чемпионата США (US Open) был оштрафован на пять тысяч долларов. Об этом в Twitter написал журналист Михал Самульский.

Причиной наказания стало неспортивное поведение серба. Во втором сете Джокович после невынужденной ошибки сломал ракетку.

13 сентября Джокович проиграл россиянину Даниилу Медведеву в финале US Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступая только сербу.

После поражения Джокович обратился к Медведеву. Он посчитал, что россиянин заслужил эту победу, отметив, что тот проделал прекрасную работу. Он пожелал спортсмену новых побед на турнирах «Большого шлема» и выразил уверенность, что он еще не раз поднимет трофей над головой.

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