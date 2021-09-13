Джоковича наказали за поведение в финале US Open

Джокович оштрафован на 5 тысяч долларов по итогам финала US Open за неспортивное поведение

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович по итогам финала Открытого чемпионата США (US Open) был оштрафован на пять тысяч долларов. Об этом в Twitter написал журналист Михал Самульский.

Причиной наказания стало неспортивное поведение серба. Во втором сете Джокович после невынужденной ошибки сломал ракетку.

13 сентября Джокович проиграл россиянину Даниилу Медведеву в финале US Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступая только сербу.

После поражения Джокович обратился к Медведеву. Он посчитал, что россиянин заслужил эту победу, отметив, что тот проделал прекрасную работу. Он пожелал спортсмену новых побед на турнирах «Большого шлема» и выразил уверенность, что он еще не раз поднимет трофей над головой.