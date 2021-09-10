Трижды женатый Познер оценил важность семьи

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопросы поклонника о том, может ли в современном мире сохраниться семья и какую ценность она несет для личности. Рассуждения журналиста о важности и будущем семейных отношений в обществе доступны в его официальном блоге «Познер Онлайн».

Познер, который трижды был женат, с уверенностью заявил, что нисколько не сомневается в том, что семья сохранится. Он назвал ее очень важной частью жизни.

«Понимаете, количество разводов не говорит о том, что семья обесценивается. Когда-то, конечно, были всякого рода законы, которые затрудняли развод, но ведь если люди больше друг друга не любят, если они не хотят быть вместе, то заставлять их быть вместе приводит иногда к совершенно ужасающим вещам», — заметил Познер.

Телеведущий назвал образование семьи «абсолютно естественным процессом». По его словам, в каждой подобной ячейке общества случаются острые и даже критические моменты, однако это никак не обесценивает важность семьи.

«В общем и целом у меня нет никаких сомнений, что семья сохранится как основная единица нашего существования», — заключил ведущий Первого канала.

Ранее Познер объяснил свой отказ переезжать из России. По его словам, первая причина такого решения связана с семьей. У жены Познера бизнес находится на территории страны.