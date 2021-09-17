Познер назвал способ преодолеть творческий кризис

Ведущий Первого канала Владимир Познер ответил на вопрос поклонника о творческом кризисе. В материале, опубликованном на сайте «Познер Online», журналист назвал способ преодолеть это состояние.

Телеведущий признался, что у него никогда не было творческого кризиса. «Бывали трудные моменты в жизни, когда приходилось преодолевать обстоятельства, когда приходилось ждать, терпеть, но личного кризиса в том, что касается моей работы, у меня не было и до сих пор нет», — отметил он.

По словам Познера, похожее состояние он испытал после того, как написал несколько книг. «Но все-таки я бы не стал называть это кризисом, это нормальное явление», — уточнил телеведущий. Он заявил, что преодолеть творческий кризис помогут терпение, умение выстоять.

Ранее ведущий Первого канала рассказал, считает ли он себя успешным человеком. По мнению Познера, успешным можно назвать такого человека, которому приятно «жить в собственной шкуре» и которому не хочется плюнуть в зеркало, когда он в него смотрит.