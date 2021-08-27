Кремль ответил на обращение СМИ о «преследовании» по закону об иноагентах

Песков о требовании отменить закон о СМИ-иноагентах: закон должен быть и будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение журналистов, которые потребовали от властей отменить закон о СМИ-иноагентах. В Кремле ответили на заявление о преследовании словами, что закон «должен быть и будет, поскольку есть вмешательство извне». Об этом сообщает РИА Новости.

Песков сказал, что в Кремле видели обращение представителей СМИ про иноагентов, однако власти страны не согласны с риторикой авторов послания. Тем не менее пресс-секретарь президента отметил, что обращение журналистов «заслуживает внимания».

«В Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ в России по закону об иноагентах: речь идет о применении положений закона», — отметил представитель власти.

Ранее представители крупных СМИ, включая редакции изданий «Новая газета», «Медуза», «Дождь» (два последний включены Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и некоторых других написали открытое обращение Кремлю. В нем журналисты потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах и пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег.

20 августа Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, в список попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. Главред «Дождя» Тихон Дзядко пообещал обжаловать решение ведомства в суде.