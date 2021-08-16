Заместитель главреда «Медузы» Лысова покинула издание

Первый заместитель главного редактора «Медузы» (издание включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Татьяна Лысова покинула издание. О своем увольнении она сообщила на странице в Facebook.

Лысова пришла на работу в «Медузу» в январе 2020 года. В издании она занимала должность первого заместителя главного редактора.

Ранее Лысова работала заместителем главного редактора службы политической информации в «Интерфаксе», была главным редактором «Ведомостей» и руководила сайтом издания, а также работала в изданиях «Коммерсантъ» и «Эксперт».

В июне главный редактор «Медузы» Иван Колпаков опроверг информацию о закрытии издания. Слухи об этом появились после публикации на сайте «Голоса Америки» (внесен Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

В тексте присутствовала цитата гендиректора и основательницы «Медузы» Галины Тимченко о том, что «проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула». После публикации текста Тимченко назвала его «абсолютной глупостью».

23 апреля Министерство юстиции внесло «Медузу» в список иностранных агентов. После этого издание столкнулось с финансовыми трудностями, так как лишилось многих рекламодателей.