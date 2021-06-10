Основательница «Медузы» анонсировала закрытие проекта

Генеральный директор и основательница новостного издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Галина Тимченко анонсировала закрытие проекта. Об этом сообщает «Голос Америки» (внесен Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на выступление Тимченко на виртуальной встрече в Институте Кеннана.

Тимченко отметила, что в мае издание потеряло более двух миллионов евро доходов из-за того, что попало в список иностранных агентов. Это решение Минюста привело к негативным для «Медузы» последствиям, считает учредительница.

«Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула», — сказала Тимченко. Она подчеркнула, что даже во время запуска «Медузы» в 2014 году создатели проекта были готовы к такому исходу.

По словам Тимченко, самым серьезным ударом для издания стало то, что люди стали бояться общаться с журналистами «Медузы».

«Получить комментарий от российских правоохранительных органов и вовсе стало невозможно: им запретили общаться с "иноагентами", что вступает в противоречие с правом журналиста на получение информации», — заявила она, добавив, что за месяц издание потеряло восемь журналистов.

23 апреля министерство юстиции внесло «Медузу» в список иностранных агентов. Из-за этого решения издание столкнулось с финансовыми трудностями, так как лишилось рекламодателей. Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что для ведомства данное издание «не стало меньшим или большим СМИ», и «она [«Медуза»] осталась иностранным средством массовой информации».