В Кремле прокомментировали присвоение статусов «иноагент» и «недружественная страна»

Кремль не занимается присвоением статусов «иноагент» и «недружественная страна», это делают уполномоченные органы на основании исчерпывающих данных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, именно российское правительство и министерство юстиции объявляют некоторые страны «недружественными государствами», а определенные СМИ — «иностранными агентами», и на то у них есть веские основания.

«Есть те СМИ, которые являются иноагентами, они получают деньги из-за рубежа. Если вы занимаетесь политикой или распространением информации, то получаете статус иноагента. Если вы занимаете недружественную позицию к России, то вас так и надо назвать — недружественным государством», — отметил Песков.

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Пресс-секретарь президента России также ответил на комментарий корреспондента «Медузы» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о том, что после получения изданием статуса «иноагент» с «Медузой» перестали вести диалог многие представители во власти.

«Я могу это прокомментировать тем, что мы сейчас с вами разговариваем в ходе нашего конференц-кола. Вот, только этим», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента воздержался от комментариев к вопросу о резких высказываниях российского бизнесмена Евгения Пригожина в адрес «Медузы». Песков заявил, что у граждан может быть своя точка зрения и она имеет место быть, если не противоречит законодательству России.

23 апреля министерство юстиции внесло «Медузу» в список иностранных агентов. Из-за этого решения издание столкнулось с финансовыми трудностями, так как лишилось рекламодателей. Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что для ведомства данное издание «не стало меньшим или большим СМИ», и «она [«Медуза»] осталась иностранным средством массовой информации».

Что касается перечня «недругов» России, то он был опубликован 14 мая. В него вошли США и Чехия. Это произошло на фоне ухудшения отношений Москвы с Вашингтоном и Прагой. Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил возможное расширение списка недружественных государств.