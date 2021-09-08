В Кремле раскрыли условие для начала диалога о СМИ-иноагентах

Песков: без участия парламентариев разговор о законе о СМИ-иноагентах вряд ли возможен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться начала работы нового парламента, чтобы вести конструктивный диалог на тему признания СМИ иноагентами. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что ознакомился с конструктивными предложениями, касающимися законопроекта. Тем не менее, по его словам, необходимо обсуждать с экспертами, насколько они реализуемы.

«Без участия парламентариев, а парламент еще предстоит избрать, такой разговор с "цехом" вряд ли возможен», — заявил Песков. «Пока рано об этом говорить (...) Еще должен парламент сформироваться, комиссии, и тогда начнется экспертный разговор», — раскрыл условие для начала диалога пресс-секретарь президента.

Песков также призвал журналистов набраться терпения.

27 августа пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не согласен с риторикой послания ряда СМИ, которые потребовали отменить закон об иностранных агентах. Песков ответил на обвинения в «преследовании» журналистов словами о том, что закон «должен быть и будет», так как, по его словам, вмешательство из-за границы существует.

До этого работники ряда крупных СМИ, в том числе изданий «Дождь» и «Медуза» (включены Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента), написали открытое обращения к властям. В документе журналисты потребовали, чтобы закон об иноагентах был отменен.