Кремль пообещал рассмотреть обращение СМИ по поводу закона об иноагентах

В Кремле планируют рассмотреть обращение ряда СМИ с предложением внести поправки в закон об иностранных агентах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.

Представитель Кремля назвал конструктивными предложенные поправки в законодательство. «Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — пообещал Песков.

27 августа пресс-секретарь президента сообщил, что в Кремле не согласны с риторикой послания журналистов, которые потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах. Песков ответил на заявление о «преследовании» журналистов словами о том, что закон «должен быть и будет», так как, по его словам, вмешательство извне существует.

Ранее представители ряда СМИ, в том числе изданий «Дождь» и «Медуза» (включены Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и некоторых других, написали открытое обращение к властям. В нем журналисты потребовали отменить закон об иноагентах и пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег.

20 августа Минюст внес «Дождь» в список СМИ-иноагентов. Также в перечень попали издание «Важные истории» и семеро журналистов.