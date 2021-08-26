В Кремле допустили корректировку закона об иноагентах

Песков: закон об иноагентах в России может быть скорректирован при необходимости

В России может быть скорректирован закон об иноагентах, если правоприменительная практика покажет такую необходимость, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Если, действительно, "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — допустил представитель Кремля.

Он отметил, что признание СМИ или НКО иностранным агентом не означает того, что они прекратят работать или закроются. По его мнению, у иноагентов главной задачей является информирование об этом граждан.

Как передает РИА Новости, Песков также рассказал о существовании процедуры выхода из статуса иноагента, которая длится год. Однако, по его словам, на данный момент ей никто не попытался воспользоваться.

20 августа Минюст внес телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. В список также попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. Главред «Дождя» Тихон Дзядко пообещал обжаловать решение ведомства в суде.

В ведомстве отметили, что канал получил 130 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) от Европейского союза и получал опосредованное финансирование из-за границы.