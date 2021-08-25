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Лавров назвал условия для признания иноагентом

Сергей Лавров рассказал, кто попадает под действие закона об иноагентах
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Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров назвал условия, согласно которым физические и юридические лица могут быть признаны иностранными агентами. Его цитирует РИА Новости.

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«Иностранным агентом является лицо, юридическое или физическое, которое получает средства из-за рубежа и занимается политической деятельностью», — пояснил дипломат. Он добавил, что те, кто занимается гуманитарными и культурными контактами, не подпадают под действие закона об иноагентах.

20 августа Минюст внес телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. В ведомстве отметили, что канал получил 130 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) от Европейского союза и получал опосредованное финансирование из-за границы. В Минюсте также объяснили, что телеканал регулярно распространяет материалы иностранных СМИ, которые выполняют функции иноагентов и получают при этом финансирование из-за рубежа. Главред «Дождя» Тихон Дзядко пообещал обжаловать решение ведомства в суде.

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