Глава СПЧ оценил правомерность признания «Дождя» иноагентом

Глава СПЧ России Фадеев: Нарушения во включении «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов не найдены

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что совет не нашел возможные нарушения законодательства в решении о признании телеканала «Дождь» иноагентом. Этот вопрос обсуждался на встрече комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере с замдиректора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции России Романом Цыгановым, передает ТАСС.

Фадеев рассказал, что участники встречи получили разъяснение Минюста по включению «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов. По его словам, у экспертов возникло много вопросов, которые вызвали «определенную дискуссию». Фадеев оценил правомерность вынесенного решения по двум критериям и заявил, что в данной ситуации закон был соблюден в полной мере.

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«Первый критерий — это распространение информации, публикаций, созданных СМИ-иноагентами, второй критерий — это получение финансирования из-за рубежа. Оба этих критерия, к сожалению, имеют место, поэтому телеканал "Дождь" включен в реестр иностранных агентов», — подчеркнул Фадеев.

Чтобы оспорить решение Минюста, «Дождь» имеет право обратиться в суд. Фадеев отметил, что СМИ, признанные иностранными агентами, могут потерять этот статус, «если не будут получать деньги из-за границы».

Глава СПЧ добавил, что совет наблюдает за правоприменением законов об иноагентах. На прошедшем совещании участники встречи обсудили нюансы законодательства в области СМИ и решили подготовить предложение по его совершенствованию. Фадеев предложил не сразу включать СМИ в реестр иноагентов при соответствующих действиях, а выносить изданиям предупреждения и только после них принимать решения через суд.

Ранее Минюст назвал причину признания «Дождя» иноагентом. Отмечается, что телеканал распространял материалы, созданные другими иноагентами.

20 августа Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. В список также попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. Главред «Дождя» Тихон Дзядко пообещал обжаловать решение ведомства в суде.