Объединение журналистов «Четвертый сектор» признано иноагентом

Министерство юстиции России включило объединение журналистов «Четвертый сектор» в список НКО-иностранных агентов. Соответствующий реестр опубликован на официальном портале ведомства.

По данным Минюста, члены организации получали денежные средства от немецкого Фонда Фридриха Науманна за свободу, а также от молдавского фонда PRO NOVA. В ведомстве считают, что журналисты занимались политической деятельностью с целью оказать влияние на политику в России.

Анастасия Сечина, одна из основателей проекта, в своем Facebook отметила, что в этом и заключается суть журналистики. «Так это вроде бы и должно быть устроено — журналисты влияют на общественное мнение и решения властей», — написала она. Россиянка также отметила, что с решением Минюста не согласна.

Накануне, 20 августа, ведомство признало иноагентами телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». В соответствии с данными реестра, статус «иноагент» закреплен за юридическим лицом Istories Fonds, зарегистрированном в Латвийской Республике, а также за ООО «Телеканал "Дождь"».