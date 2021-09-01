Союз журналистов России обсудит в Госдуме закон об иноагентах

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что члены организации планируют обсудить готовящиеся поправки в закон об иноагентах с новым составом комитета Госдумы по информационной политике. Об это он рассказал в интервью РИА Новости.

«У нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон», — сказал председатель СЖР. В то же время Соловьев уточнил, что текст поправок пока не подготовлен.

В конце августа представители крупных СМИ, в том числе изданий «Новая газета», «Медуза», «Дождь» (два последних включены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), написали открытое обращение Кремлю. Журналисты потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что в Кремле видели обращение представителей СМИ, однако не согласились с риторикой авторов послания.

За день до этого Песков заявил, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость. Он также заявил, что признание СМИ или НКО иноагентом не означает, что они должны закрыться или прекратить работать. По мнению Пескова, главная цель закона в том, чтобы информировать граждан.