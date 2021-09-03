Четыре организации добровольно вошли в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов четыре организации, которые сами попросили об этом

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иностранных агентов еще четыре организации, которые об этом сами попросили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«3 сентября Минюстом России внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО "Альтаир 2021", ООО "Вега 2021", ООО "Главный редактор 2021" и ООО "Ромашки монолит"», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что эти организации были созданы гражданами России, которые ранее были внесены в список.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — добавили в Минюсте.

Ранее представители ряда СМИ, в том числе изданий «Дождь» и «Медуза» (включены Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и некоторых других, написали открытое обращение к российским властям. В письме журналисты потребовали отменить закон об иноагентах.

До этого сообщалось, что Минюст включил «Дождь» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В список также попали издание «Важные истории» и семеро журналистов. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заявил о намерении обжаловать решение ведомства в суде.