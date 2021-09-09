Песков оценил готовность России к иностранному вмешательству в выборы

Песков: попытки вмешательства в выборы будут, но Россия умеет их минимизировать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что у российских властей нет никаких сомнений в том, что иностранные государства будут пытаться вмешаться в выборы в Госдуму, однако в стране есть система, которая эти попытки «хеджирует». Об этом сообщает РИА Новости.

«Риск, очевидно, постоянный для нас. Не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы. Слава Богу, система достаточно отлажена с точки зрения механизмов, которые эти риски "хеджируют", говоря экономическим языком. А риски эти есть, действительно. Это надо четко осознавать», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что ни иностранные журналисты, ни СМИ, которые в России признаны иноагентами, не будут ограничены в работе.

«У нас по закону иностранные и отечественные СМИ пользуются одинаковыми правами в своей работе», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков отметил, что США продолжают оказывать

давление на Россию. Отношение Америки к России он назвал «константой». При этом он добавил, что Кремль не ожидает сбавления этого давления, однако не намерен подстраиваться под Вашингтон и продолжит свою независимую политику.