В Кремле заявили о продолжении давления на Россию со стороны США

Песков: Кремль не ожидает, что США будут сбавлять давление на Россию

США будут продолжать оказывать давление на Россию. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По мнению официального представителя Кремля, отношение Вашингтона к Москве является константой, поэтому вопрос заключается только в том, насколько интенсивно будет проводиться эта политика сдерживания.

«Линия на сдерживание нашей страны была, есть и будет», — считает Песков.

Он добавил также, что Кремль не ожидает сбавления этого давления. Россия, тем не менее продолжит свою независимую политику и не станет подстраиваться под США.

Ранее 9 сентября Дмитрий Песков сообщил о том, что между Москвой и Вашингтоном начался диалог, но продвигается он нелегко.

16 июля в Женеве прошли переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам трехчасовой длилась три часовой встречи лидеры двух стран договорились о совместной работе над стратегической стабильностью и контролем вооружений.