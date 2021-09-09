Россия
 
Последние новости
Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»
В Кандагаре убили четырех сотрудников бывшей полиции
В Кремле объявили об отсутствии помех для «Северного потока-2»
На Красную площадь привезли BMW для олимпийских чемпионов 
В Москве нашли районы-лидеры по росту цен на квартиры
Продажи российской нефти за рубеж упали
Кремль предупредил об ответных мерах в случае вступления Украины в НАТО
Помощник российского прокурора обматерил таксиста и попал на видео
Объявлены лауреаты «научного Оскара»
«Локомотив» попросил у РЖД три миллиарда рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков прокомментировал расширение поставок Украине оружия от США

Песков: Россия сожалеет о расширении поставок Украине оружия от США
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Россия сожалеет, что США расширяют поставки оружия Украине, что «подзуживает горячие головы» в Киеве. Так это прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время процесс поставок американских вооружений в Украину стал обычным делом. Представитель Кремля выразил сомнения, что поставки смогут стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на юго- востоке. Как отметил Песков, наоборот, растет опасность, что наличие данного оружия будет «подзуживать те самые горячие головы», а также приведет их к мысли, что они могут решить проблему юго-востока силовыми методами.

Ранее Песков заявил, что диалог России и США начался, но пока продвигается нелегко. По его словам, начало произошло после женевских переговоров главы государства Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, однако «субстантивных сдвижек» пока нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков заявил об излучаемой ненависти к России от отношений США и Украины
Песков заявил о провале США в Афганистане
Песков заявил о начале нелегкого диалога России с США