Песков прокомментировал расширение поставок Украине оружия от США

Россия сожалеет, что США расширяют поставки оружия Украине, что «подзуживает горячие головы» в Киеве. Так это прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время процесс поставок американских вооружений в Украину стал обычным делом. Представитель Кремля выразил сомнения, что поставки смогут стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на юго- востоке. Как отметил Песков, наоборот, растет опасность, что наличие данного оружия будет «подзуживать те самые горячие головы», а также приведет их к мысли, что они могут решить проблему юго-востока силовыми методами.

Ранее Песков заявил, что диалог России и США начался, но пока продвигается нелегко. По его словам, начало произошло после женевских переговоров главы государства Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, однако «субстантивных сдвижек» пока нет.