США отказались признавать результаты выборов в Госдуму с участков в Крыму

Госдеп США: мы не признаем выборы в Госдуму, проведенные на украинской территории

США отказались признавать выборы в Государственную Думу России, проведенные в Крыму. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

По мнению Госдепа, крымские избирательные участки были размещены на суверенной территории Украины. Ведомство высказало поддержку украинской территориальной целостности от имени американского народа. Также в Госдепе посчитали, что выборы в Госдуму в России прошли «в условиях, не способствующих свободному и справедливому избирательному процессу».

Госдепартамент призвал Россию выполнить свои международные обязательства. К ним во внешнеполитическом ведомстве США отнесли соблюдение прав человека и основных свобод. Также в Вашингтоне потребовали от Москвы прекратить «давление на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ».

Ранее состоялась встреча российских дипломатов и представителей Белого дома и Госдепартамента в Вашингтоне. На ней стороны обсудили обвинения в сторону Google и Apple во вмешательстве в выборы в Госдуму в России. По сообщениям посла России в США Анатолия Антонова, американское правительство отстраненно отнеслось к этому вопросу.

Выборы в Государственную Думу России прошли с 17 по 19 декабря. На сегодняшний момент завершается подсчет голосов.