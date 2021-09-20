В Москве объяснили проигрыш одномандатников на последнем проценте

Результаты Анастасии Удальцовой и Анастасии Брюхановой после подсчета 99 процентов протоколов в Мосгоризбиркоме изменились после того, как были прибавлены данные протокола дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Так проигрыш одномандатников на последнем проценте подсчитанных бюллетеней объяснил в беседе с РБК замглавы МГИК Дмитрий Реут.

По словам Реута, эти данные идут отдельным протоколом, итоги онлайн-голосования подводит подводит специальная участковая комиссия, результаты в последствии передаются в окружную комиссию, где все результаты суммируются.

Удальцова лидировала лидировала на выборах в Госдуму в Нагатинском округе Москвы, но после подсчета 100 процентов голосов заняла второе место. Брюханова получила 23,28% голосов; ее опередила кандидат Галина Хованская.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что проблем с вводом в ГАС «Выборы» протоколов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не наблюдается. Он сообщил, что в настоящий момент подсчитаны результаты по 99,71 процента протоколов, которые введены в ГАС «Выборы». «Среди этих введенных все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в ГАС "Выборы", корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях», — уточнил Булаев.