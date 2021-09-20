Власти Москвы объяснили задержку объявления результатов онлайн-голосования

Глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко объяснил задержку объявления результатов онлайн-голосования. В беседе с РБК он рассказал, что это было связано с тем, что голоса были пересчитаны несколько раз.

«Все к утру было пересчитано несколько раз на всякий случай в связи с тем, что у нас в отличие от всей страны была уникальная функция для людей — отложенное голосование», — пояснил глава ДИТ.

По его словам, это создало новые особенности в реализации блокчейна, который реализует для столичных властей «Лаборатория Касперского». Специалисты компании, отмечает Лысенко, быстро расшифровали бюллетени, но нужно было провести проверку, чтобы убедиться, что все голоса были учтены.

Использование системы дистанционного электронного голосования Лысенко считает «безусловно успешным».

Ранее руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что столичная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за три дня выдержала все хакерские атаки. Таким образом, он высоко оценил систему ДЭГ. По его словам, атаки были, однако «их не заметили». Венедиктов подчеркнул, что взлом системы зафиксирован не был, техническая группа получит за это денежную премию.

В российской Госдуме будет пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая России — За правду» и «Новые люди». По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка по всей стране составила 51,68 процента и превысила показатель кампании 2016 года.