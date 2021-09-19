Российские дипломаты обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве в выборы

Посол РФ в США Антонов: в Белом доме обсудили претензии Москвы о вмешательстве в выборы

Представители российского посольства в США обсудили в Белом доме и Госдепартаменте претензии Москвы о вмешательстве в выборы в Государственную Думу. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, руководство США занимает отстраненную позицию относительно действий американской транснациональной корпорации Google и соцсети Twitter, в которых Москва видит признаки вмешательства в думские выборы.

Ранее в Совете Федерации заявили, что действия Google и корпорации Apple, производящей технику и выпускающей программное обеспечение, в период выборов расценивают как вмешательство в сугубо внутренние дела России. Глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов подчеркнул, что свидетельствующие об этом доказательства МИД России уже передал послу Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вмешательство США в выборы в Госдуму можно доказать с помощью ряда фактов, например, отказа некоторых западных интернет-платформ убирать запрещенный контент.

15 сентября сообщалось, что официальных представителей компаний Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.