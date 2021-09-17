Путин подписал указ о новых выплатах

Президент Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда и награжденным за его защиту. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Поводом для такой выплаты названа 80-я годовщина Дороги жизни — единственного маршрута, который в годы блокады связывал Ленинград со страной, и через который шли поставки продовольствия.

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О новых выплатах Путин заявил во время сегодняшней онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он подчеркнул, что поддержка блокадников остается «священным, нравственным долгом».

В конце августа Путин также поручил провести единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим — по 10 и 15 тысяч рублей соответственно. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, завершиться они должны были накануне, 16 сентября.

До этого было принято решение о единовременных выплатах в августе-декабре 2021 года семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Они должны составить по 10 тысяч рублей. Выступая на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин объявил, что власти потратили на поддержку граждан порядка трех триллионов рублей.