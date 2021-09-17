Путин заявил о выделении трех триллионов рублей на поддержку россиян

Президент Путин заявил, что на поддержку россиян направлено около 3 триллионов рублей

Россия направила около трех триллионов рублей на поддержку граждан, заявил президент России Владимир Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Это более 4,5 процента ВВП страны, отметил он. Выделенные средства пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан. Кроме того, на эти деньги оказывалась помощь регионам, семьям с детьми, а также предпринимателям, подчеркнул Путин.

Основным инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста глава государства назвал «цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни».

Ранее Путин распорядился выплатить по десять тысяч рублей всем пенсионерам, в том числе работающим, а также по 15 тысяч рублей всем сотрудникам силовых ведомств. Глава Минфина Антон Силуанов оценил расходы на эти цели в 500 миллиардов рублей.

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев ранее назвал способ повысить доходы россиян. Он считает, что для этого нужно создавать новые высокооплачиваемые рабочие места в регионах.