В Госдуме назвали способ увеличить доходы россиян

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев считает, что для роста доходов россиян нужно создавать новые высокооплачиваемые рабочие места в регионах. Такой способ он назвал в беседе с «Говорит Москва».

Это в первую очередь связано с субъектами, которые являются дотационными, а не донорами, подчеркнул он. «Промышленные предприятия, которые там работают, не могут обеспечить своим работникам должной оплаты труда. В регионах, которые не зарабатывают на себя, а субсидируются за счет федерального бюджета, всегда будет такая ситуация», — сказал Жигарев.

Ранее «Ведомости» сообщили, что реальные доходы россиян не растут уже 10 лет. Покупательная способность граждан в первом полугодии упала в 64 регионах страны.

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов предложил раздать россиянам деньги. Он считает, что таким образом можно победить бедность в стране. О проблеме бедности упоминал и президент Владимир Путин. Он поручил регулярно мониторить доходы бедных россиян.