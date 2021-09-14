Путин призвал регулярно повышать доходы российских военных

Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы доходы военных в стране повышались регулярно. По его мнению, это нужно делать с учетом с экономической ситуацией в стране. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией», — призвал Путин и заверил, что работа в этом ключе будет продолжена и далее.

Ранее стало известно, что по поручению президента российским военнослужащим и правоохранителям должны проиндексировать зарплату в 2022-2023 годах.

В начале сентября некоторым россиянам начали перечислять единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей — ее начислили курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов независимо от званий.