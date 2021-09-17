Путин предложил новые единовременные выплаты

Президент России Владимир Путин предложил провести новые единовременные выплаты. Они коснутся блокадников и граждан, награжденных за оборону Ленинграда. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей, передает ТАСС.

Во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым он назвал поддержку блокадников «священным, нравственным долгом». Причиной для выплаты он назвал 80-летие открытия Дороги жизни. Получить средства смогут также блокадники, проживающие в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

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Ранее сегодня во время заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он рассказал, что российские власти направили около трех триллионов рублей на поддержку граждан.

В конце августа Путин предложил провести единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим. Размер выплаты в отношении первой категории составил 10 тысяч рублей, а для второй — 15 тысяч рублей. Глава государства объяснил, что таким образом им компенсируют непредвиденный рост инфляции.

Средства начали выплачивать в начале сентября. Во вторник, 14 сентября, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что завершить их должны в четверг, 16 сентября.

В Кремле обещают, что беспрецедентный масштаб выплат не приведет к росту инфляции, которая, согласно последним данным Росстата, поднялась до 6,84-6,85 процента. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также считает, что на пике инфляция составит около семи процентов.