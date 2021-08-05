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В Петербурге напали на пенсионера-блокадника и отобрали 500 тысяч рублей

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Неизвестный мужчина напал на 81-летнего пенсионера в доме в Калининском районе Санкт-Петербурга и отобрал у него сумку, в которой находились 500 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области передает ТАСС.

«Неизвестный мужчина, применив физическую силу, выхватил из его рук сумку, в которой находились денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж в крупном размере»), подозреваемого разыскивают. По данным источника агентства в экстренных службах, потерпевший пенсионер пережил блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Ранее в Петербурге полиция поймала пособника афериста, укравшего у 92-летнего местного жителя 10 миллионов рублей. Отмечается, что мошенник позвонил потерпевшему и представился сотрудником банка после чего предупредил о попытке кражи денег со счета петербуржца. Мужчина убедил пожилого человека снять сбережения и отдать их службе безопасности банка.

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