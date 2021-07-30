Хитрая схема помогла «воровкам Rolex» ограбить больше десятка пожилых богачей

Женщины из Англии разработали хитрую схему кражи роскошных часов у пожилых богачей и насторожили местную полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

В материале говорится о двух преступницах, на счету которых больше десятка случаев воровства (на данный момент зафиксировано 14). Женщины, получившие прозвище «воровки Rolex», работают в богатых районах на юге страны. По данным полиции, им от 20 до 30 лет. У обеих темные волосы и восточноевропейский акцент.

Планируя преступление, партнерши подходят к своим потенциальным жертвам с планшетом и представляются волонтерами или членами благотворительных организаций. Пока одна из них беседует с мужчинами и просит их подписать фейковую петицию, другая подбирает момент и резко снимает часы с их запястий.

«Я подписал петицию левой рукой, на которой были часы. Одна из девушек решила меня обнять якобы в знак благодарности. Я сразу же засунул руку в карман, где находился бумажник, оттолкнул от себя даму и ушел. Завернув за угол, я понял, что они сняли мои часы. Я решил вернуться, но их уж не было на месте. Должно быть, их поджидала машина», — поделился опытом 63-летний Алан Брюс (Alan Bruce).

Преступницы украли у Брюса золотые часы швейцарского бренда Rolex стоимостью 14 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей). Мужчина назвал партнерш «высококвалифицированными профессионалами», которые, вероятно, являются частью более широкой банды.

Несколько аналогичных краж произошло на автостоянках эксклюзивных гольф-клубов. Один случай был зафиксирован в заведении под названием Ferndown, а другой — недалеко от гольф-клуба в Пуле. Большинство жертв были одинокими мужчинами в возрасте от 70 лет.

В июле прошлого года полиция Хэмпшира опубликовала описания двух женщин, которые ограбили 78-летнего мужчину, забрав его часы Rolex в Эмсворте. На тот момент это был четвертый случай кражи аксессуара данной марки. Офицеры предупредили пожилых мужчин об опасности и попросили быть внимательными, когда они находятся в общественных местах.

«У нас было несколько инцидентов аналогичного характера, и я хотел бы снова напомнить людям, чтобы они были бдительными и осторожными, особенно если к ним обращаются под подозрительным предлогом», — высказался сотрудник полиции Крайстчерча Джим Перкс (Jim Perks).

В феврале героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала. У Антона Криворотова украли часы швейцарского бренда Rolex. Он забыл запереть шкафчик для хранения вещей, когда отправился на тренировку. 34-летний мужчина обратился в полицию.