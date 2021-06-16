На Украине разоблачили схему ввоза брендовой одежды под видом помощи малоимущим

Правоохранительные органы Украины разоблачили и остановили работу подпольной схемы уклонения от налогов и таможенных платежей при ввозе дорогой одежды на территорию страны. Об этом сообщается на странице пресс-службы Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что данная махинация происходила путем ввоза коммерческих товаров, в частности, брендовой одежды под видом гуманитарной помощи малоимущим семьям. Для этого организаторы зарегистрировали несколько фиктивных компаний-доноров и несколько благотворительных организаций, которым эта помощь якобы доставлялась.

Более того, мошенники сами открывали опломбированные таможенниками машины, выгружали из них брендовые вещи и лекарственные средства, а затем докладывали ношеную одежду, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам. После этого они вновь упаковывали груз поддельными таможенными пломбами.

В прокуратуре Киева отметили, что из-за противоправных махинаций государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.

В сообщении подчеркивается, что правоохранители одновременно провели девять обысков на территории Ровенской области в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания сотрудников производства. В результате у мошенников было изъято более десяти тонн товаров.

В настоящий момент продолжается досудебное расследование.

В июне 2020 года была раскрыта придуманная российскими студентами схема воровства одежды из магазинов. Выяснилось, что участники банды возвращали в магазин якобы не подошедшие им вещи с помощью чека, который до этого разными способами выманивали у реальных покупателей. Они были пойманы в феврале 2019 года охранником, который рассекретил их махинацию.