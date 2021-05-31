Вор обокрал на миллионы рублей сейф в квартире жены основателя Lamoda

Из квартиры тележурналистки Кристины Левиевой, жены основателя интернет-магазина Lamoda Буркхарда Биндера, украли драгоценности на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в центре Москвы в период с 27 по 30 мая. Злоумышленник проник через балкон в квартиру, расположенную на четвертом этаже. Согласно материалу, преступник вскрыл сейф Левиевой и украл три пары наручных часов на сумму пять миллионов рублей, а также около 800 тысяч рублей наличными.

По версии следствия, грабитель забрался на балкон по строительным лесам. Журналистка упомянула, что данную квартиру они с мужем арендуют последние пять лет.

На данный момент личность злоумышленника не установлена. Информация о возбуждении уголовного дела пока не поступала.

В феврале этого года в России 27-летняя учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков. Инцидент произошел в учебном заведении в городе Рузаевка, Республика Мордовия. По версии следствия, подозреваемая собирала младшеклассников в спортивном зале, чтобы проводить с ними активные игры — одной из них были жмурки. Так, женщина завязывала ученикам глаза и снимала с них все золотые украшения, объясняя это обеспечением безопасности.