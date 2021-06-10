Налетчики ограбили бутик Louis Vuitton на миллионы рублей в разгар рабочего дня

Группа злоумышленников ограбила бутик Louis Vuitton в разгар рабочего дня. Соответствующий материал публикует Fox News.

Сообщается, что преступники в балаклавах забежали в магазин французского бренда, который расположен в торговом центре американского города Пало-Альто, забрали из него люксовые сумки и скрылись. Ограбление произошло около 17:30 по местному времени, когда бутик был открыт для посетителей.

Всего было вынесено 36 изделий общей стоимостью 100 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей). Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что участниками преступной группы были 11 человек.

Согласно отчету, налетчики до приезда полиции скрылись с места происшествия на пяти автомобилях: сером седане Lexus и внедорожнике Infiniti того же цвета, а также белом седане Audi, черной легковой машине Hyundai и красном седане Honda.

Помимо этого, отмечается, что все подозреваемые были молодыми темнокожими мужчинами и женщинами. Полиция опубликовала скриншот записи видеонаблюдения, на котором запечатлена одна из предполагаемых участниц ограбления: чернокожая девушка, держащая в руках сумки.

Ранее в мае злоумышленники украли из британского замка сокровища на 100 миллионов рублей. Ограбление произошло в замке Арундел, расположенном в Западном Сассексе. Среди похищенных драгоценностей оказались золотые четки шотландской королевы Марии, коронационные кубки и другие золотые и серебряные предметы роскоши.