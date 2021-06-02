Любовница умиравшего российского миллиардера обокрала его на 25 миллионов рублей

Любовница российского миллиардера обокрала его на 25 миллионов рублей, пока он умирал в больнице. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно информации издания, 65-летний гендиректор ООО «Ухтагазстрой» Зураб Л. проживал в особняке в одном из элитных поселков Сады Майендорф. У мужчины были романтические отношения с 43-летней Еленой (имя изменено). Когда у предпринимателя диагностировали рак, женщина переехала в его дом вместе с ребенком от первого брака.

Вскоре состояние бизнесмена сильно ухудшилось: в конце декабря 2020 года его госпитализировали в Боткинскую больницу, где он провел два месяца и скончался.

В материале подчеркивается, что прислуга в особняке обратила внимание на подозрительные действия любовницы: она регулярно выносила из дома дорогие вещи. Родственники погибшего обратились в полицию, однако женщина отказалась возвращать украденные предметы роскоши.

«Поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности бывшую сожительницу отца заявителя, которая после его смерти присвоила личные драгоценные вещи, принадлежавшие покойному. Предварительный ущерб — более 25 миллионов рублей», — сообщил источник издания.

Ранее в мае вор обокрал на миллионы рублей сейф в квартире жены основателя Lamoda. Инцидент произошел в центре Москвы. Злоумышленник проник через балкон в квартиру тележурналистки Кристины Левиевой, расположенную на четвертом этаже. Преступник вскрыл сейф и украл три пары наручных часов на сумму пять миллионов рублей, а также около 800 тысяч рублей наличными.