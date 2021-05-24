Ценности
 
Последние новости
Роскомнадзор пригрозил замедлить Google в России
Рэпер Feduk женился на дочери Аркадия Новикова
Белоруссия не подтвердила сообщение о теракте на борту самолета Lufthansa
Названы главные претенденты на деньги из российской «кубышки»
В США назвали способ «выбить» Россию из Центральной Азии
Россиянин сел на 17 лет за убийство давшего показания на его приятеля свидетеля
Названы сроки и место встречи Путина и Байдена
Девушку задержанного создателя NEXTA поместили в изолятор в Минске
Барака Обаму назвали «высосавшим демократическую партию паразитом»
Онищенко оценил прогноз главы ВОЗ о появлении нового смертоносного вируса
Новости партнеров

Сокровища на 100 миллионов рублей украли из британского замка

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @ArundelCastle

Злоумышленники украли сокровища на один миллион фунтов стерлингов (100 миллионов рублей) из средневекового замка в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, ограбление произошло в воскресенье, 23 мая, около 22:30 по местному времени (20:30 воскресенья, 23 мая, по Москве) в замке Арундел, расположенном в Западном Сассексе.

Среди украденных сокровищ оказались золотые четки шотландской королевы Марии, в которых ее обезглавили за соучастие в заговоре с целью убийства королевы Елизаветы I в 1587 году, коронационные кубки и другие золотые и серебряные предметы роскоши.

По данным правоохранительных органов, во время ограбления в замке сработала сигнализация, однако преступники успели разбить витрины, забрать сокровища и скрыться до приезда полиции. Автомобиль злоумышленников был найден сожженным в близлежащем селе Барлавингтон.

Представитель попечителей замка Арундел, имя которого не называется, объяснил, что украденные предметы имеют значительную денежную ценность, но как уникальные артефакты они обладают «неизмеримо большим и бесценным историческим значением».

На сегодняшний день личности преступников пока не установлены. Информация по возбуждению уголовного дела пока не поступала.

В феврале в России учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков. По версии следствия, 27-летняя подозреваемая, имя которой не указывается, собирала младшеклассников в спортивном зале, чтобы проводить с ними активные игры — одной из них были жмурки. Так, женщина завязывала ученикам глаза и снимала с них все золотые украшения, объясняя это обеспечением безопасности. После занятий она не возвращала школьникам их личные вещи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Gold rosary beads carried by Mary Queen of Scots to her execution are among treasures worth £1m stolen in raid on Arundel Castle
В России учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков
Героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала
Ценности
Ценности00:02 7 марта
Александра Коллонтай

«Она стала самой известной женщиной в стране»

Как советская революционерка влюбляла в себя чиновников и отчаянно боролась за права женщин
16:1218 мая

Россиянка вывезла из Дубая украшения на миллионы рублей и попалась на таможне

14:5618 мая

Девушка вышла из салона красоты с «бахромой» вместо челки и прославилась в сети

13:5518 мая

Сбросившая 30 килограммов актриса показала фигуру после похудения

Ценности00:00 4 марта

«Это женский инстинкт самосохранения»

Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
12:4318 мая

Шесть волос с головы Курта Кобейна продали за миллион рублей

11:2318 мая

Дочь Брюса Уиллиса призналась в ненависти к себе из-за сходства с отцом

10:1518 мая

Прозрачный наряд 47-летней модели на премии MTV вызвал споры в сети

Ценности00:01 2 марта

«Почему я не сделала этого раньше?»

Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
09:0618 мая

Женщина с бородой рассказала о своем недуге и снискала восхищение в сети

07:5818 мая

Фигуру самой высокооплачиваемой знаменитости в бикини раскритиковали в сети

03:5918 мая

Ошибка девушки в размере эротического белья рассмешила пользователей сети

Россия
Москвичей предупредили о заморозках в конце мая
Россиянам предрекли ураганы и наводнения из-за жары
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Дагестанские школьники станцевали в балетных пачках и подверглись травле
Названо число выявленных в России случаев индийского штамма COVID-19
Все материалы
Мир
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Все материалы
Бывший СССР
Литва возбудила уголовное дело из-за захвата самолета Ryanair
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
В МИД России рассказали о выгоде Украины от учений НАТО
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
На Украине назвали «ударом» отказ США от санкций против «Северного потока-2»
Литва призвала ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Руководство Банка России заподозрили в биржевых махинациях
Джек Ма уйдет с поста главы основанной им бизнес-школы из-за давления властей
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021
За что судят мэра Томска?
Томичи не верят в виновность Ивана Кляйна
Цена биткоина обрушилась почти наполовину
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
Все материалы
Силовые структуры
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Отступники в законе
Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер назвал людей со «старыми мозгами» виновниками проблем России
Трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 миллионов раз
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Маэстро Понасенков раскрыл закулисье съемок на Первом канале
Пользователи WhatsApp предупредили о способе кражи аккаунта через друзей
Око за оком
 
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мальчик нашел в новом автомобиле родителей деньги и вернул их прежним владельцам
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Девушка разоблачила неверного мужчину и прославилась в TikTok
Двое рыбаков с риском для жизни спасли корову от 20 огромных крокодилов
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Трехлетнюю девочку приняли в общество людей с высоким IQ
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Все материалы
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Появились фотографии салона нового Toyota Land Cruiser
Рэт-род из советского грузовика — на «Евровидении»
Посмотрите на украинский рэт-род на базе «Газона»
Сооснователь AMG выпустил уникальный спидстер Mercedes-AMG GT R
Видео: тест-драйв Audi RS Q8
Cамый дорогой кроссовер Audi: почему 600-сильный RS Q8 стоит 14 миллионов?
Седан Mazda6 отправят в отставку на одном из крупнейших рынков
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы