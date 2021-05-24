Сокровища на 100 миллионов рублей украли из британского замка

Злоумышленники украли сокровища на один миллион фунтов стерлингов (100 миллионов рублей) из средневекового замка в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, ограбление произошло в воскресенье, 23 мая, около 22:30 по местному времени (20:30 воскресенья, 23 мая, по Москве) в замке Арундел, расположенном в Западном Сассексе.

Среди украденных сокровищ оказались золотые четки шотландской королевы Марии, в которых ее обезглавили за соучастие в заговоре с целью убийства королевы Елизаветы I в 1587 году, коронационные кубки и другие золотые и серебряные предметы роскоши.

По данным правоохранительных органов, во время ограбления в замке сработала сигнализация, однако преступники успели разбить витрины, забрать сокровища и скрыться до приезда полиции. Автомобиль злоумышленников был найден сожженным в близлежащем селе Барлавингтон.

Представитель попечителей замка Арундел, имя которого не называется, объяснил, что украденные предметы имеют значительную денежную ценность, но как уникальные артефакты они обладают «неизмеримо большим и бесценным историческим значением».

На сегодняшний день личности преступников пока не установлены. Информация по возбуждению уголовного дела пока не поступала.

В феврале в России учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков. По версии следствия, 27-летняя подозреваемая, имя которой не указывается, собирала младшеклассников в спортивном зале, чтобы проводить с ними активные игры — одной из них были жмурки. Так, женщина завязывала ученикам глаза и снимала с них все золотые украшения, объясняя это обеспечением безопасности. После занятий она не возвращала школьникам их личные вещи.