Россиянка украла 40-килограммовое дерево и попала на видео

Жительница Екатеринбурга украла 40-килограммовое дерево из сада у Музея компьютеров и игр и попала в поле зрения видеокамер. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как россиянка идет по улице днем, неся растение в руках. «Удивило всех то, что кражу совершила хрупкая девушка, подняв почти 40 килограммов, и смелой походкой удалилась. Не остановила ее и информация о видеонаблюдении», — рассказали там.

В музее подчеркнули, что намерены найти дерево и наказать виновную. Там также попросили выйти на связь тех, кто опознал девушку, а также передать ей, что до понедельника, 2 августа, дерево необходимо вернуть на место.

В январе житель города Артем Приморского края украл из местного зоомагазина попугаев, а также выручку. Как позже признался сам злоумышленник, птиц он решил подарить своей девушке.

