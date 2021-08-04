В Петербурге поймали укравшего у 92-летнего пенсионера 10 миллионов рублей

В Петербурге полиция поймала пособника афериста, укравшего у 92-летнего местного жителя 10 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пенсионеру позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он предупредил о попытке кражи денег со счета петербуржца. Мошенник убедил пожилого человека снять сбережения и отдать их службе безопасности банка. Пенсионер дважды приходил в кредитную организацию за деньгами, которые затем отдал незнакомцам, указанным «представителем банка». При этом встречи проходили в условных местах, на которых потерпевший называл кодовое слово.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейский вышли на след одного из подозреваемых. Им оказался 28-летний приезжий из Новосибирской области. Он получил через мессенджер инструкцию от неизвестного забрать у пожилого человека наличность и привезти ее в торговый центр. Часть денег курьер взял себе в качестве платы, остальное оставил у служебного входа.

У задержанного изъяли 17 мобильных телефонов, 41 банковскую карту и похищенные средства. Подозреваемый арестован, идет розыск его сообщников.

Ранее в Новосибирской области мошенницы украли у супружеской пары пенсионеров миллион рублей, который те четыре года собирали на похороны. Пенсионеры не сразу поняли, что их обокрали, это выяснилось, когда они решили положить деньги с пенсии в свою «кубышку» в шкафу, а там оказалось пусто. После этого супруги обратились в полицию, написали заявление.