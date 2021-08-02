Двоих россиян арестовали за хищение у Минобороны 12 миллионов рублей

Двоих жителей Ростовской области арестовали за хищение у Минобороны 12 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Генеральному директору компании «Югспецстрой», выполнявшей строительные работы на военных объектах в Ростовской области, Магомеду Муцольгову предъявили обвинение по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 159 УК РФ («Мошенничество»).

Бухгалтер компании Наталья Романович проходит по статье о незаконном обороте средств платежей.

Фигуранты обвиняются в хищении средств, выделенных по государственному оборонному заказу.

Они будут находиться под стражей до 12 сентября.

Дома и на работе у обвиняемых прошли обыски, изъяты вещи и документы.

По версии следствия, Магомед Муцольгов вместе с подельниками похитил более шести миллионов рублей у «Объединенного стратегического командования Южного военного округа».

Спустя год Муцольгов и бухгалтер компании Наталья Романович вместе с сообщниками изготовили и сбыли три поддельных распоряжения на сумму более пяти миллионов рублей, используя реквизиты «Югспецстроя».