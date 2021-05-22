Стало известно о миллиардных хищениях при строительстве спецобъектов Минобороны

При строительстве восьми спецобъектов Минобороны было похищено в общей сложности около 4,8 миллиарда рублей. Расследованием дела занимается Следственный комитет (СК) России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, еще в конце 2020 года следователи заинтересовались деятельностью АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое принадлежит Минобороны. Тогда сотрудники 2-го отдела главного военного следственного управления (ГВСУ) СК и ФСБ выяснили, что компания, которая занималась в том числе строительством объектом спецназначения для военного ведомства, была замешана в махинациях как минимум с четырьмя объектами. Некоторые из них она не достроила, другие — сдала с нарушениями, при этом заказчику были предоставлены сметы с завышенной стоимостью работ и использованных стройматериалов.

На тот момент сумму хищений оценили в 2,89 миллиарда рублей. Единственным фигурантом дела, возбужденного по факту мошенничества, стал Андрей Епифанцев, бывший генеральный директор ООО «М-Строй», которую ГУОВ учредила для выполнения части строительных работ в рамках госконтрактов с Минобороны.

Однако уже к весне 2021-го к этим подозрительным объектам добавились еще четыре, при строительстве которых могло быть похищено еще порядка 1,94 миллиарда рублей. В число фигурантов дела вошел и бывший начальник строительного управления ГУОВ. Позже он вместе с Епифанцевым согласился сотрудничать со следствием и дал показания против заместителя гендиректора «М-Строя» Дмитрия Пипко.

По словам обвиняемых, именно Пипко руководил всеми сомнительными операциями. При этом, отмечает «Коммерсантъ», при задержании нового подозреваемого у следователей возникли проблемы. «Когда поздно вечером в московскую квартиру предпринимателя прибыл следователь ГВСУ СКР в сопровождении оперативников ФСБ, он под разными предлогами не открывал им дверь, а впустил оперативно-следственную группу лишь после того, как уничтожил в микроволновой печке все три своих мобильника», — говорится в материале.

В настоящее время Пипко заключен под стражу.