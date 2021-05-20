Суд арестовал бывшую высокопоставленную чиновницу Минпромторга по делу о хищении

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте бывшей чиновницы Минпромторга, заместителя губернатора Новгородской области Ольги Колотиловой. Ранее ее задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что чиновница будет содержаться под стражей до 19 июля.

Ольга Колотилова уволилась из министерства в 2017 году и стала работать заместителем губернатора Новгородской области. В момент задержания она являлась советником главы региона.

Судебное заседание в отношении другой фигурантки, заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности ведомства Ольги Покидышевой еще не началось.

Ранее депутат Госдумы Александр Хиншетйн заявил, что они украли из федерального бюджета полмиллиарда рублей посредством закупки медикаментов.