Высокопоставленные чиновницы Минпромторга задержаны по подозрению в махинациях

В Москве задержали двух высокопоставленных чиновниц Минпромторга России, одна из них действующая, другая — бывшая. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, Ольга Покидышева занимает пост заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Вторая задержанная — Ольга Колотилова ушла из министерства в 2017 году и стала работать заместителем губернатора Новгородской области. В момент задержания она являлась советником главы региона.

Женщин подозревают в мошенничестве. Подробности дела пока неизвестны. Издание отмечает, что речь идет о махинациях внутри министерства. Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте подозреваемых.

2 апреля по делу о превышении должностных полномочий задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского. Хамовнический суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца.

В конце марта в Москве также арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга за получение крупной взятки. Андрей Бандуров и Сослан Гериев будут находиться под арестом до 26 мая.

Глава ведомства Денис Мантуров не считает аресты своих сотрудников признаком большого числа нарушений в министерстве. «Мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой», — сказал он. По словам министра, если в правомерности действий чиновников есть сомнения, то следствие должно дать им оценку и установить истину.