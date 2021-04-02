Минпромторг прокомментировал задержания нескольких чиновников

Министр торговли и промышленности России Денис Мантуров прокомментировал задержания и последующие аресты нескольких чиновников ведомства. Его слова передает ТАСС.

Мантуров заявил, что не считает аресты сотрудников признаком большого числа нарушений в министерстве. «Мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой», — сказал он. По словам министра, если в правомерности действий чиновников есть сомнения, то следствие должно дать им оценку и установить истину.

Глава Минпромторга также выразил мнение, что задержания и аресты чиновников не являются признаком повышенного внимания к министерству. «Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом», — заключил он.

Ранее по делу о превышении должностных полномочий задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского. Хамовнический суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца.

В конце марта в Москве также арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга за получение крупной взятки. Андрей Бандуров и Сослан Гериев будут находиться под арестом до 26 мая.