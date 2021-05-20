Высокопоставленные чиновницы Минпромторга украли полмиллиарда рублей из бюджета

Задержанные в Москве по подозрению в махинациях две высокопоставленные чиновницы Минпромторга России похитили из федерального бюджета полмиллиарда рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает издание Ura.ru.

По его словам, сумма была украдена посредством закупки медикаментов, которая на самом деле не состоялась.

Ранее сообщалось о задержании заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности ведомства Ольги Покидышевой и бывшей сотрудницы Минпромторга Ольги Колотиловой, которая сейчас занимает пост советника главы Новгородской области. Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте подозреваемых.

Кроме того, 2 апреля по делу о превышении должностных полномочий задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского.

В конце марта в Москве также арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства за получение крупной взятки.